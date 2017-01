Mardi 17 janvier vers 13h

Max Richter / Song - Flower To Yulia (Songs Frome Before)

OM / Sinai (Advaitic Songs)

Nik Bärtsch’s Mobile / Modul 12 (Continuum)

Talk Talk / Taphead (Laughing Stock)

Everything But The Girl / This Love (Not For Sale) (Love Not Money)

Robert Wyatt / Maryan (Shleep)

(suite et fin mardi prochain à la même heure).

(les deux premières parties sont ici et là).