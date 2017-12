Mardi 19 décembre vers 14h

Erwan Co propose depuis une bonne dizaine d’années une chanson française rugueuse et tendue, mélodique et sans fioritures. Armé de son sampler et ses textes ciselés il vient proposer un petit live en direct à la radio dans le cadre du Jetodon.

3 morceaux voix + sampler extraits d’un disque à venir : Brûlant de Fièvre, Fragment solaire, L’Espèce.

puis une lecture de Fragments, texte autobiographique.