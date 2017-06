Mardi 20 juin vers 13h

Avant un concert à l’espacede Nantes le jeudi 29 juin 2017,vient proposer de la musique en live dans les studios de Jet fm.C’est un trio inédit (en Inde comme en France) avec des instruments rares, aux sonorités profondes : la Vichitra Veena , le Surbahar (sitar basse) et le Pakhawaj (et Tablas) ; une création s’inspirant fortement des deux styles d’Inde du Nord : Le Dhrupad et le Khayal.Porté par l’associationse compose deà la Vichitra : https://youtu.be/xe2PlohRdVQ au sitar &au tabla : https://youtu.be/hTu3qNUGb4w Beenkar & Alexis nous proposent une découverte des instruments et une session live commentée.