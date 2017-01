Mardi 24 janvier vers 13h

Cuncordu & Tenore de Orosei / Cuntempla Coro Induradu (Volo Acustico)

Otis Redding / Change Gonna Come (Otis Blue)

Nusrat Fateh Ali Khan / Shadow (Mustt Mustt)

This Mortal Coil / Fond Affections (It’ll End In Tears)

Elis Regina / Aleluia (Samba Eu Canto Assim)

Mount Eerie / Sauna (Sauna)

Pierre Barouh / Le Courage D’Aimer (Ça Va, Ça Vient)

Leonard Cohen / Treaty - reprise (You Want It Darker)

Eden Abhez / The Wanderer (Eden’s Island)

Robbie Basho / Rhapsody in Druz (Zarthus)

(les trois premières parties sont ici, là & là)