Mardi 24 octobre vers 14h

Co-programmateur, avec Alexandre Labbé, de l’association Yamoy’ et du festival Soy qui fête ses quinze ans, Pierre Templé est aussi tourneur pour La Route du Rock booking.

En sa compagnie ce mardi nous écoutons une programmation qui brasse différentes coups de coeur du moment et quelques artistes présents pour du festival Soy (du 25 au 29 octobre).

Ride / Paralysed (dimanche 29 octobre à 18h, grand atelier du lieu unique)

Maryam Guèbrou / The Homeless Wanderer

Spiritualized / Ladies & Gentlemen We Are Floating In Space

Fennesz / Endless Summer (jeudi 26 octobre à 19h, Musée d’Arts de Nantes)

Rhys Chatham / Drastic Classicism (samedi 28 octobre à 15h avec Will Guthrie, CCNN)

CC Mose / West Seattle

Priests / Nothing Feels Natural

Gary Davenport / Sara

Fall Of Saigon / She Leaves Me All Alone

Andy Shauf / Wendell Walker

Lou Reed / Satellite Of Love

Justin Walter / 1001

Biosphere / Poa Alpina

Sonic Youth / Hoarfrost

Micah P. Hinson / Micah Book One (mercredi 25 octobre 20h, Stereolux salle Micro)

Loscil / Anthropocene (samedi 28 octobre à 15h, CCNN)

Angelo De Augustine / Truly Gone

The Caretaker / Back There Benjamin