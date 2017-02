Mardi 28 février vers 13h

Arrington de Dyoniso & Thollem McDonas / Saturn Returns (Saturn Returns, 2004)

J-Silk / Hummingbird (J-Silk e.p. 2017)

Samifati / Dawn (Cycle, 2017)

Legiòn 808 / Qué Rica La Apropriaciòn Cultural (compilation Paradis Mixte, 2017)

Joachim Badenhorst & Noël Akchoté / A 440 Hz (Annometry-Be My Guest, 2017)

The Purcells / O Solitude feat. Laetitia Sadier (The Purcells e.p. 2017)

Erzatz Meian / Life Is Going On (Erzatz Meian, 2017)

Lozninger / If You Ever (Crashing Clouds, 2017)

Le Flegmatic / Les Cannibales (Bouleversement Majeur, 2017)

Youri Defrance / Makah Thunderbird (Ongod, 2017)

Rafael Toral / Modular Synthesizer Solo (Space Solo 2, 2017)

Le Vanneau Huppé / Âdhyâtma Murshida (Le Vanneau Huppé, 2017)