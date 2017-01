Mardi 31 janvier vers 13h

mènedepuis une quinzaine d’années, modifiant au gré du temps et des rencontres les formules musicales du projet (acoustique, électrique, ambient, folk...) sans pour autant toucher à son ADN.est le dernier disque en date que publie, un disque live qui témoigne d’une décennie de complicité avec le batteuret de l’arrivée d’à la basse.Le trio joue ce mercredi 1er février au, à 20h, prix libre.vient nous présenter ce disque, passer quelques morceaux qu’il aime et jouer trois morceaux en live (et en solo).