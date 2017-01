Mercredi 04 janvier vers 13h

Depuis 2015 l’Ensemble 0 et sa déclinaison radiophonique 0 for radio est en résidence sur Jet fm chaque premier mercredi du mois pour quelques heures de programmation.

0 [prononcer zéro] est un groupe à géométrie variable né en 2004. Les membres permanents, basés à Bayonne, Altea (Espagne) et à Bruxelles (Belgique), sont : Sylvain Chauveau, Stéphane Garin, Joël Merah.

0 interprète les compositions de ses membres, mais également des pièces d’autres compositeurs. Le groupe fonctionne avec ses trois membres principaux ainsi qu’avec de nombreux collaborateurs et invités, pouvant ainsi accroitre ou réduire son effectif en fonction de chaque projet.

0 s’est produit en concert dans plusieurs pays d’Europe (France, Suisse, Espagne, Belgique, Portugal, Allemagne) et en Asie (Japon). Il a régulièrement été chroniqué dans des magazines et sites tels que The Wire (Royaume-Uni), D-Side (France), Touching Extremes (Italie), The Sound Projector (Royaume-Uni), Vital Weekly (Pays-Bas), Mouvement (France), Jazz e Arredores (Portugal)...

Le collectif (à géométrie variable) s’est aujourd’hui décliné sous différentes formes dont une radio proposant mensuellement une sélection musicale dirigée par Stéphane Garin et Catherine Luro. Radio destinée aux musique(s) et documents sonores.

et depui fin 2016 un tout nouveau site : http://www.ensemble0.com/ ainsi que : https://ensemble0.bandcamp.com/

Ce mercredi 04 janvier 2017 vingt-troisième session de cette résidence autour d’une nouveauté (la 100e !) et une archive.

0 (for radio) #100 _They have played this song once again Peter Broderick_Hey Haley / _Peter Broderick_The Gate /

Will Samson_Cycles /

Winter Aid_Lazy Beds /

Robbing Millions_8 Is The Figure That I Like The Most /

Rauelsson_Gratitude in E Minor II (Oliver’s Western Song for a Wooden Cowgirl) /

Daniel Knox_What Have They Done To You Now /

Patton_Marquee Moon /

Stranded Horse_My Name Is Carnival /

Luai_One Step /

Chris Rehm_Visit Family

I Will Play This Song Once Again Records is a Brussels-based label who invites international musicians to replay and re-record their songs for every person who buys them, as if it was impossible to duplicate them, dedicating vocally each version to the buyer.

I Will Play This Song Once Again Records also create listening sessions and sound installation directly linked to label’s work, whose goal is to focus on the deep listening of music.

iwillplaythissongonceagainrecords.com

selection, editing, mixing : sylvain chauveau, flourent garnier

0 (for radio) #26 _nouvel an (2011)

The Adventures of Robin Hood (trailer), Michael Curtiz & William Keighley_Erich Wolfgang Korngold /

Jingle bells_The Simpsons /

Lucky To Be Loved By You_Willie Hutch /

In an 18th Century Drawing Room_The Raymond Scott Project /

Ah-Oom (The Wonderful World of the Brothers Grimm)_Leigh Harline / _ ? ... Spike Jones /

Suspicious minds_Elvis Presley /

Do The Hornet (Green Hornet, The (TV)_Billy May /

Valerie (68 version)_Amy Winehouse

editing, mixing : stéphane garin