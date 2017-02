Mercredi 08 février vers 13h

Cyril Caucat, fondateur et animateur du label arbouse recordings depuis 1999, tient également une belle boutique de disques à Rodez. Mais ce n’est pas tout. Cyril propose régulièrement des sessions de musiques inactuelles qu’il dépose sur le blog arbouse recordings. Il aurait été fort dommage de s’en priver à la radio. Voici donc que se poursuit une résidence mensuelle, chaque deuxième mercredi du mois, qui voit la diffusion de deux sessions : deux archives pour cette fois.

‘Session1

Low "Lullaby"

Mogwai "Portugal"

Slowblow "Beginning"

Yume Bitsu "Be afraid"

Amor Belhom Duo "Reminds me of"

Idaho "Waited for you"

The National "Rains of Castomere"

Helio sequence "Harvester Pastime"

Stockholm Monsters "National Pastime"

Balmorhea "The winter"

Evening Hymns "Cabin in the burn"

Efrim "Heavy calls & hospitals blues"

Helios "A mountain of ice"

The Smiths "I won’t share you"

’Session8

Tortoise "I set my face to the hillside"

For carnation "A tribute to"

Seam "Hey latasha"

Early Day miners "Hymn beneath the palisades"

Explosions in the sky "Have you passed through this night ?"

Silent Whale becomes a dream "Sweet burnin melancholia"

Emery Reel "A new beginning"

KC Accidental "Residentisl love song"

Acetate Zero "Nonetheless"

Max Richter "A song for H-Far away"’