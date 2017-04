Mercredi 12 avril vers 13h45

Cyril Caucat, fondateur et animateur du label arbouse recordings depuis 1999, tient également une belle boutique de disques à Rodez. Mais ce n’est pas tout. Cyril propose régulièrement des sessions de musiques inactuelles qu’il dépose sur le blog arbouse recordings. Il aurait été fort dommage de s’en priver à la radio. Voici donc que se poursuit une résidence mensuelle, chaque deuxième mercredi du mois, qui voit la diffusion aujourd’hui de trois sessions : une nouveauté et deux archives.

Session62 : "Un ange se pose aux créneaux du jour... Des fenêtres qu’on ouvre, au loin, se signent l’une après l’autre d’un lent coup d’aile..."

Cop Shoot cop

Girls against boys

Jesus Lizard

Chokebore

Lemonheads

Nirvana

Hayden

Evergreen

Hypnolovewheel

Archers of loaf

Sebadoh

Sleater-Kinney

Silver Jews

Pavement

Archers of Loaf

Sonic Youth

Bardo Pond

Boss Hog

Session14

H-Burns "Turning grey"

Thousand "Your wild heart"

Flowers from the man who shot your cousin "Lay down your arms"

Syd Matters "Hi life"

St Augustine "Rainy country"

Palace brothers "I’m a cinematographer"

Silver Jews "New Orleans"

Chris Brokaw "Dresden promenade"

Timber timbre "Demon host"

Viking Moses "Werewolves in the city"

The Healthy Boy "A fire burns"

Bill Callahan "Drover"

Dark Dark Dark "Come Home"

Herman Dune "Bristol"

Andrea van cleef "1"

Session16

Rien "This is our grunge"

Russian Circles "Ethel"

Polvo "Total immersion"

Kepler "Upper Canada fight song"

Gregor Sansa "Untitled track 2"

Mogwai "Death rays"

Explosion in the sky "The only moment we were alone"

Silent Whale becomes a dream "Before the coming sun"

Acetate Zero "Heavy super twin"’