Mercredi 15 février vers 13h30

Catherine Luro anime depuis 2012 Saturnia Pyri sur Radio Kultura soit une émission mensuelle faite de musiques et de sons se répondant tout en délicatesse. Il faut dire que Catherine Luro connait la musique pour l’avoir abordé, côtoyé, affronté, développé, gravit par toutes ses faces, de la diffusion à la promotion en passant par la programmation et la vente - et c’est peut-être dans cette vie là, celle de disquaire indépendante du mitant des années 1990 à celui des années 2000 qu’il faut aller chercher les racines de ces plaisirs musicaux qu’elle assemble désormais pour la radio avec ce projet Saturnia Pyri ou encore avec Stéphane Garin pour O For Radio.

Ce mercredi 15 février vingt-septième rendez-vous d’une résidence mensuelle sur Jet fm qui se poursuit. Nous écoutons les Saturnia Pyri numéro quarante-sept & vingt-sept dont voici le détail :

Saturnia Pyri # 47

1 - Wilco - Old Maid Alpha Mike Foxtrot Rare Tracks 1994 -2014

2 - Mésangeai Imitateur - Oiseaux (Océan Arctique)

3 - Ghedalia Tazartes - Merci Stephane - diasporas-tazartes

4 - Agota pastorala - Altzaï - 1999 - Xiberoko dantzak

5 - Merry Royer - Mecanique du terrain - La ligne jaune - Fricopolis, source Arte radio

6 - Shellac - Riding Bikes

7 - Jérôme Noetinger / Will Guthrie - Crackney - Face off

8 - Tuxedomoon - Toreador del Amor

9 - Sophie Hunger - Le vent nous portera

10 - Yo La Tengo - The Ballad Of Red Buckets

11 - Beñat Achiary, Michel Doneda - Ez Gira Hilen Mayi Maddalen - Pays Basque - Arranoa

12 - soundtrack to David Cronenberg’s Crash (1996) - Howard Shore - 02 - Cine Terra

13 - Vojtěch a Irena Havlovi - Sargasove more - HátaH

14 - Explosions in the sky - Be Comfortable, Creature - Take Care, Take Care, Take Care

15 - Izar Ederrak — Philippine Madrigal Singers @ Abbey of Mont Saint Michel

Saturnia # 27

1 - Pink Floyd - Us And Them - The Dark Side Of The Moon

2 - [Kardes Turkuler - Gudi [Yayik] - Dogu->http://www.kardesturkuler.com/]

3 - Laetitia Sheriff - beautiful rage ii - Pandemonium solace and stars

4 - Papé Nziengui - Rite Bwiti (extrait) - from YouTube

5 - Paul Motian - It Shouldv’e Happened A Long Time Ago. 1. It Shouldv’e Happened A Long Time Ago

6 - Dakini / Serge Marcel Roche - Ma vie au village #7.5

7 - Marc Ribot - Bateau - from YouTube

8 - Abdesslam (featuring Gaspar Claus) - Resonance

9 - Billie Holiday - for all we know - Lady in satin

10 - Kepa - Supernova Low - Low Wind

11 - And also the trees - untitled - (Listen For) The Rag And Bone Man Digipak

12 - BWV 61 - Nun komm, der Heiden Heiland - Recitativo Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an - from YouTube

13 - Titi Robin & Michael Lonsdale - J’entends une rivière - from YouTube