Mercredi 15 novembre vers 13h50

A l’occasion d’une carte blanche proposée à Trempolino ce mercredi soir au label et tourneur Murailles Music, retour sur une histoire qui commence à l’orée des années 2000, en compagnie de Julien Courquin, membre fondateur du collectif Effervescence qui deviendra Murailles Music. Un entretien enregistré ce mercredi 15 novembre au matin, émaillé des extraits musicaux suivants :

Pelforte / Otari (compilation Ton Sourire Désintègre Les Matins, collectif Effervescence 2002)

Borja Flames / Acumulacion (Live à la télévision espagnol). En concert à Trempolino ce soir.

My Name Is Nobody / Live à Montpellier (extrait). En concert à Trempolino ce soir

La Terre Tremble !!! / That Old Moonlight Through The Trash (Faux Bourdon, Murailles Music 2017). En concert "after" ce mercredi au Blockhaus DY10 vers 22h30.

Ensemble Minisym / Log In B (Moondog New Sound, Les Disques Bongo Joe 2017). En concert ce jeudi 16 novembre au Couvent des Franciscains (1 Rue Colonel Desgrées du Lou à Nantes).

A la suite, vers 15h, un extrait d’un mix Murailles réalisé par Amaury Cornut dont voici les détails :

01. Eric Chenaux - Summer & Time

02. The Patriotic Sunday - Ballad of the First of July

03. Dark Dark Dark - Daydreaming

04. Stranded Horse - Sharp Tongues

05. Pillars and Tongues - Travel

06. Arlt - Revoir la mer

07. Borja Flames - Caminos

08. Matt Elliott - I Only Wanted to Give You Everything

09. My Name Is Nobody - I’ll Be Around

10. RONiiA - Last Words

11. Powerdove - Be Mine

12. Clara Clara - Saturdays

13. Papier Tigre - In The Right Place

14. François Virot - Plays Pretty

15. Julien Gasc - La cure