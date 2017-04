Mercredi 19 avril vers 13h

Catherine Luro anime depuis 2012 Saturnia Pyri sur Radio Kultura soit une émission mensuelle faite de musiques et de sons se répondant tout en délicatesse. Il faut dire que Catherine Luro connait la musique pour l’avoir abordé, côtoyé, affronté, développé, gravit par toutes ses faces, de la diffusion à la promotion en passant par la programmation et la vente - et c’est peut-être dans cette vie là, celle de disquaire indépendante du mitant des années 1990 à celui des années 2000 qu’il faut aller chercher les racines de ces plaisirs musicaux qu’elle assemble désormais pour la radio avec ce projet Saturnia Pyri ou encore avec Stéphane Garin pour O For Radio.

Ce mercredi 19 avril vingt-huitième rendez-vous d’une résidence mensuelle sur Jet fm qui se poursuit. Nous écoutons les Saturnia Pyri numéro quarante-huit & vingt-huit dont voici le détail :

Saturnia Pyri # 48

1 - Iban Urizar - kanpai - Beyul

2 - L’étrangleuse - Corner of the eyes - Retour à l’anormale

3 - Max Richter - 10 Piste 10

4 - Joseba Irazoki & Lagunak - Udaberri mamia - Vinilo 2

5 - Jef Klak Bout d ficelle - Agrigento Marco Marini

6 - Alexandre Tharaud - Bach - Siloti prelude in b minor

7 - Fabienne Laumonier & Christophe Rault - Pas la peine de se faire mal - La mécanique de’X

8 - Jordi Savall Hespèrion XXI Lamento Sevmut Amper - Armenian Spirit

9 - Steve Reich - Hindenburg- A Very Impressive Thing to See

10 - Laura Gibson - Time Is Not - La Grande

11 - Moondog - i’m just a hop head

12 - James Blake - Dlm - Overgrown (Deluxe Edition)

13 - Tindersticks - Horse Dream - Claire Denis Film Scores 1996-2009

14 - Kepa -Baritone’s Kiss - Low-Low Wind

15 - Shivkumar Sharma & Zakir Hussain - Raga Marwa, Alap - The Flow Of Time

16 - Vivaldi. Nisi Dominus RV 608 Cum Dederit. Andreas Scholl

18 - Crapauds Ambiale - ALM

Saturnia Pyri # 28

1 - Max Richter - Piste 7

2 - Wild Ambience - Sounds of Wild Thailand IV : Rainforest Stream

3 - Balmorhea - En Route

4 - Emanuelle Troy - Otmagay tong (Ouzbékistan).

5 - Charpentier - Messe De Minuit Pour Noel - Agnus Dei George Guest City Of London Sinfonia Choir Of St. John’s College Cambridge

6 - Vashti Bunyan - If I Were - Lookaftering

7 - Ta mère sur le répondeur / Mathilde Guermonprez Mise en ondes & mix Arnaud Forest - Source arte radio

8 - Giya Kancheli / Dino Saluzzi, Andrei Pushkarev - Waltz From Richard III Giya Kancheli Themes From The Songbook

9 - Blur - Sweet Song - Think Tank

10 - Bach J. S. - Edna Stern Piano - Fantaisie En Do Mineur BWV 906

11 - Yann Paranthoen - Piste 01 - Le phare des Roches Douvres

12 - Gustavo Santaolalla - atacama - Ronroco

13 - Mozart Pieces for 2 fortepianos Yuri Martynov, Alexei Lubimov - Larghetto and Allegro for 2 Pianos in E flat major, K. deest

14 - Dominique Petitgand - On Le Retrouva - 10 Petites Compositions Familiales

15 - Sufjan Stevens - Should have known better -Carrie & Lowell

16 - Maddi Oihenart & SokaHots Orkestra - Ezinen orekan - source YouTube