Mercredi 1er février vers 13h

Depuis 2015 l’Ensemble 0 et sa déclinaison radiophonique 0 for radio est en résidence sur Jet fm chaque premier mercredi du mois pour quelques heures de programmation.

0 [prononcer zéro] est un groupe à géométrie variable né en 2004. Les membres permanents, basés à Bayonne, Altea (Espagne) et à Bruxelles (Belgique), sont : Sylvain Chauveau, Stéphane Garin, Joël Merah.

0 interprète les compositions de ses membres, mais également des pièces d’autres compositeurs. Le groupe fonctionne avec ses trois membres principaux ainsi qu’avec de nombreux collaborateurs et invités, pouvant ainsi accroitre ou réduire son effectif en fonction de chaque projet.

0 s’est produit en concert dans plusieurs pays d’Europe (France, Suisse, Espagne, Belgique, Portugal, Allemagne) et en Asie (Japon). Il a régulièrement été chroniqué dans des magazines et sites tels que The Wire (Royaume-Uni), D-Side (France), Touching Extremes (Italie), The Sound Projector (Royaume-Uni), Vital Weekly (Pays-Bas), Mouvement (France), Jazz e Arredores (Portugal)...

Le collectif (à géométrie variable) s’est aujourd’hui décliné sous différentes formes dont une radio proposant mensuellement une sélection musicale dirigée par Stéphane Garin et Catherine Luro. Radio destinée aux musique(s) et documents sonores.

et depuis fin 2016 un tout nouveau site : http://www.ensemble0.com/ ainsi que : https://ensemble0.bandcamp.com/

Ce mercredi 1er février 2017 vingt-quatrième session de cette résidence autour d’une nouveauté, la 101e session.

0 (for radio) #101 _Cartography mix (Frameless)

Eduard Artemiev_Untitled (Soundtrack Andrej Tarkovskij’s Solaris) /

Schneider Kacirek_Birds, Bell and Sticks /

Colophon_Sunset in your Mother’s Garden /

Ogoya Nengo_Bunde Kod Asili /

Machineone_Bell Guitar /

Hanne Hukkelberg_True Love /

Java Court Gamelan_Gendhing Tedhak Saking /

Lokai_Salvador /

Attwenger_Japaner /

Ogoya Nengo_Jawer Odonjo Engoma /

Scheider Kacirek_To Microphone /

Vektormusik_Friløb /

Eduard Artemiev_Untitled (Soundtrack Andrej Tarkovskij’s Solaris) /

Jim O’Rourke_I’m happy /

Miki_Smile, Smilin’ /

Machineone_Ruoho /

Islands of Light_Praeludium

NB : l’Ensemble 0 est en concert à Nantes ces jours-ci pour La Folle Journée, surveillez vos programmes !