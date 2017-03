Mercredi 1er mars vers 13h

Depuis 2015 l’Ensemble 0 et sa déclinaison radiophonique 0 for radio est en résidence sur Jet fm chaque premier mercredi du mois pour quelques heures de programmation.

0 [prononcer zéro] est un groupe à géométrie variable né en 2004. Les membres permanents, basés à Bayonne, Altea (Espagne) et à Bruxelles (Belgique), sont : Sylvain Chauveau, Stéphane Garin, Joël Merah.

0 interprète les compositions de ses membres, mais également des pièces d’autres compositeurs. Le groupe fonctionne avec ses trois membres principaux ainsi qu’avec de nombreux collaborateurs et invités, pouvant ainsi accroitre ou réduire son effectif en fonction de chaque projet.

0 s’est produit en concert dans plusieurs pays d’Europe (France, Suisse, Espagne, Belgique, Portugal, Allemagne) et en Asie (Japon). Il a régulièrement été chroniqué dans des magazines et sites tels que The Wire (Royaume-Uni), D-Side (France), Touching Extremes (Italie), The Sound Projector (Royaume-Uni), Vital Weekly (Pays-Bas), Mouvement (France), Jazz e Arredores (Portugal)...

Le collectif (à géométrie variable) s’est aujourd’hui décliné sous différentes formes dont une radio proposant mensuellement une sélection musicale dirigée par Stéphane Garin et Catherine Luro. Radio destinée aux musique(s) et documents sonores.

et depuis fin 2016 un tout nouveau site : http://www.ensemble0.com/ ainsi que : https://ensemble0.bandcamp.com/

Ce mercredi 1er mars 2017 vingt-cinquième session de cette résidence autour d’une nouveauté, la 102e.

0 (for radio) #102 _The north view of the aqueduct at the Zeravshan River, Samarkand (d’incise)

00’00_Michel Corrette / C.Grueillet, P.Foulon, O.Vernet_Leçon pour le Mercredi Saint (excerpt)

06’25_Michael Pisaro / Reinier van Houdt_Pi (2352-2420)

13’00_Antoine Boësset / Le Poème Harmonique_Nos esprits libres & contents

17’30_Jean-Luc Guionnet / Dedalus_propagation continue des ondes stationnaires, du proche au lointain

20’00_Michael Pisaro_A Stranger

23’00_Guillaume de Machaut / Ensemble Gilles Binchois_Dame, vostre doulz viaire

29’00_Catherine Lamb / A.Lafkas, B.Eubanks, T.Dulin_Matter Moving 1 (excerpt)

34’25_Tchaikovsky / Portsmouth Sinfonia_Ouverture 1812 (excerpt) /

36’25_Rashad Becker_Themes V

40’10_Antonio Vivaldi / king’s consort, Nathalie Stutzmann_rv 608 nisi dominus, cum dederit

44’20_Jürg Frey / Ryoko Akama_Die meisten Sachen macht man selten (excerpt)

47’15_d’incise / Ensemble Vortex_Thy hand (excerpt)

50’15_Henry Purcell / Lynne Dawson, Orchestra Of The Age Of Enlightenment, René Jacobs_When I am laid in earth

54’10_Great Waitress_Rite (excerpt)

selection, editing, mixing : d’incise