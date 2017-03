Mercredi 22 mars vers 13h15

Léa Giret construit des playlist comme d’autres des bâtiments. Elle échafaude, assemble, installe, constitue, solidifie et polie de fort jolies programmations musicales qui vont puiser juste ce qu’il faut de racines culturelles pour encrer le tout dans un paysage sonore contemporain.

Une résidence mensuelle est confiée à Léa depuis septembre 2016, chaque quatrième mercredi du mois.

Pour faire écho à la semaine spéciale SECD sur Jet fm, ce mercredi 22 mars Léa propose une programmation ouverte et mélangée.

Esperluette

PASCAL COMELADE / 4 roses pour Marie (Haikus de pianos, Eva records, 1992)

TERAKAFT / Talikoba (Aratan N Azawan, World village, 2010)

Eugène CICERO / Prelude in e-minor (swinging classics, Verve records, 2006)

TALABOMAN (A.Boman & J.Talabot) / Sideral (SIderal, Studio barnhus, Hivern discs, 2014)

HAUSCHKA / Ping (Salon des amateurs, label 130701, 2011)

CHIWONISO / Zvichapera (Zvichapera, Nyami Nyami records, 2015)

MAKOSSA (Sufi medley edit) / My lord, 2017)

Gabor Szabo / Galateas guitar (Dreams, Skye records, 1968)

CHIEMI ERI / Otemo Yan (Chiemi Eri, Akuphone label, 2016)

YURI MOROZOV / Neizyanimoe (Soviet psychedelia, Mixtape on tape, 1978)

FRANCOIS DE ROUBAIX / La scoumoune (La scoumoune, CAM, 1972)

PASCAL COMELADE / Stranger in paradise (Stranger in paradise, Vand’Oeuvre, 2006)

OPA TSUPA / Les deux guitares (Les Deux guitares, La dolce vita, 2002)

NICOLAS JAAR / Keep me there (Space is only noise, Circus company, 2011)

ROBAK WRUHME / Wupp dek (Pampa records, 2011)

Ishtar / Godness fertility ( ???)

CID RIM / Mute city live (Mute city EP, Lucky Me, 2013)

THE SHOKING BLUE / Demon lover ( Golden hits, Not On Label, 1986)

JIMMY OWENS / What’s the use ( The Jimmy Owens Trumpet, Horizons records, 1976)

KASHMERE STAGE BAND / Ain’t no sunshine (Ain’t no sunshine remixes, Now-Again records, 2006)

PAUL MAURIAT / Plaine ma plaine (Russie de toujours, Philips, 1965)

RENAISSANCE / Kiev (Prologue, Capitol Records, 1972)