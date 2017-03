Mercredi 29 mars vers 13h

Par l’heureux hasard d’un échange épistolaire virtuel, Véro Bod propose ce mercredi 29 mars quelques morceaux de musique qui lui plaisent particulièrement (et qu’elle commente ci-dessous). Quand elle n’est pas occupée à vérifier méticuleusement la dentition des vendéens du littoral, Véro Bod écoute volontiers de la musique. Et la partage donc aujourd’hui.

"Cher Henri,

c’est avec un plaisir et une joie non dissimulée que je me prête à l’exercice de la playlist pour Jet.

Comme pour beaucoup , la musique m’a toujours accompagné, et ça aussi loin que mes souvenirs me permettent d’aller. Elle a ce pouvoir de marquer nos souvenirs de façon indélébile, de nous transporter de façon très précise à des lieux, des atmosphères, des personnes (...) et cette idée me fascine. Une sorte de "madeleine" de Proust.

C’est un vecteur d’émotions incontestable, pouvant nous faire passer de l’envie quasi-frénétique de bouger la moindre partie de notre corps, à la réflexion/l’introspection... ou encore nous plonger dans calme le plus absolu.

Je suis donc flattée/ ravie de pouvoir partager une sélection de sons qui me touchent.

Pour débuter , je propose une sorte de Base avec des "oldies", des classiques, des intemporels .

OTIS REDDING "sitting on the dock of the bay"

NINA SIMONE " love me or leave me"

THE DOORS "Alabama song"

GAINSBOURG "l’eau à la bouche"

DE LA SOUL "ring ring ring"

NANCY SINATRA "bang bang"

Ensuite, je propose un panel, volontairement éclectiques (justement pour mettre l’accent sur la beauté de la diversité que propose la musique), des sons parfois légers, parfois forts/puissants, mais à mon sens de petites douceurs auditives qui enveloppent.

COURTNEY JOHN "love is"

JAMILA FALAK "all about that bass"

ROSEAU & ALOE BLACC "walking on the moon"

ELIS REGINA "aguas de Março"

THE STREET "Turn the page"

WAX TAILOR "hypnosis theme"

FAT FREDDY’S DROP "blackbird"

LE CLUB DES BELUGAS "save a little love"

CUMBIA SOBRE EL MAR "quantic flowering inferno"

DONNY HATHAWAY "jealous guy"

BLICK BASSY "mama"

KOCANI ORKESTRA "djelem djelem"

DEVOTCHKA "the winner is"

GLING GLO "bella simamaer"

MORIARTY "Jimmy"

ALEXANDER "truth"

Et ces 2 titres qui ont une saveur particulière pour moi (encore plus donc !!) parce que je connais les artistes, qu’ils font un très joli travail et j’ai très envie de partager, peut-être de les faire découvrir.

TACTICAL GROOVE ORBIT "total western" ( https://www.facebook.com/tacticalgroove.orbit et sur Soundcloud )

DOOZ KAWA "le savoir est une arme" (https://www.facebook.com/doozkawaofficiel/ et http://www.doozkawa.fr/ )

Pour illustrer le tout, je propose une photo d’installation poétique de Goldworthy

Bonne écoute.

Véro"

une : © Andy Goldsworthy