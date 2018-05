Mercredi ! 8-bits et Circuit Bending // 09.05.2018

Au programme ce Mercredi !

Hélène, Cécile et Valentin partent fouiller dans les entrailles des consoles de jeux et des jouets pour comprendre comment faire de la musique avec. 8-bits, circuit-bending et chiptune ne seront plus des termes barbares grâce aux explications d’Alexandra Brillant, une musicienne, sirène et bidouilleuse.

Les musiques de l’émission :

Super Mario Bros : Main Theme - Koji Kondo (NES – 8-bits) Pokemon – Junichi Masuda (Gameboy – 8-bits) The legend of Zelda – Koji Kondo (NES – 8-Bits) Sonic The hedgehog : Green Hill Zone - Masato Nakamura (Megadrive 16-bits) Billie Jean – Micheal Jackson Billie Jean – Micheal Jackson (reprise 8-bits par 8-Bits Universe) Fez : Adventure – Disasterpeace (Xbox 360, PC…)