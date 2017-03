Mercredi 8 mars vers 14h

Cyril Caucat, fondateur et animateur du label arbouse recordings depuis 1999, tient également une belle boutique de disques à Rodez. Mais ce n’est pas tout. Cyril propose régulièrement des sessions de musiques inactuelles qu’il dépose sur le blog arbouse recordings. Il aurait été fort dommage de s’en priver à la radio. Voici donc que se poursuit une résidence mensuelle, chaque deuxième mercredi du mois, qui voit la diffusion de deux sessions : une nouveauté et une archive aujourd’hui.

‘session61 "Il y a un terrible gris de poussière dans le temps, un vent du sud avec de fortes ailes..." PR

Pullman "Gravenhurst"

Acetate Zero "Wooden ride"

Chris Brokaw "Dresden promenade"

Brokeback "Another routine day breaks"

Astrïd "Katok/skripka"

Elliott Smith "High times"

Thousand "Spirits underground"

D+ "What you won’t"

Sparklehorse "Return to me"

Pullman "Deer hill"

For Carnation "I wear the gold"

Bardo Pond "Montana Sacra II"’

‘Session12

Hayden "In september"

Archers of loaf "You and me"

Pond "Union"

Hardvark "Harold sings"

Kepone "Henry"

Tar " Building Taj Mahal"

The Jesus lizard "Monkey trick"

Sonic Youth "Mote"

Chokebore "Coat"

Fugazi "Blue print"

Sebadoh "Sacred attention"

Dinosaur JR "On the way"

Hypnolovewheel "Peace of mind"

Yuck "Operation"’