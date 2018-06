Mercredi ! Du Handisbasket à la lecture jeunesse // 20.06.2018

RDV ce mercredi à 17h !

Au programme ce Mercredi !

Aujourd’hui dans Mercredi !, Orly vous présente son projet de sensibilisation des jeunes au handibasket. Il nous explique les objectifs de son action et la manière dont il l’a mis en place. Orly est un jeune en service civique déterminé par son projet et motivé par son engagement social. Cette émission se termine par une chronique littéraire présentée par Esther. Elle nous fait découvrir L’abominable ours des neiges.

Les musiques de l’émission :

Dreams par le groupe Fleetwood Mac

Livre conseillé par Esther :

Totems - Tome 5 : L’abominable ours des neiges écrit par Florence Thinard, édition Thierry Magnier