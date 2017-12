Mercredi ! Les enfants de la compagnie Baro d’Eve // 13.12.2017

Des camions avec des beaux dessins, une inscription BARO d’EVEL dessus, des caravanes, des animaux…

Mercredi ! a contacté Ay Roop et quelle bonne surprise de savoir que dans le spectacle BESTIAS de Baro d’Evel, des enfants des artistes et techniciens de la compagnie partent en tournée avec leurs parents ! Et vivent l’école sur la route avec Natacha !

Salima les a accueilli en studio pour leur montrer comment ça marche et surtout, pour connaitre leur quotidien sur la route !

Merci à Taïs, Cerise, Emile et Natacha !