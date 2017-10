Mercredi ! Les quatre temps de la journée // 18.10.2017

Au programme ce Mercredi !

Cette émission est en deux temps. Le premier nous emmène à St Nazaire où la salle de musiques actuelles du VIP nous a fait intervenir en classes de maternelle pour faire une création avec les élèves autour des 4 temps de la journée : le réveil, le midi, la sieste et la sortie de l’école. Et le 2e temps nous propulse avec Lucile qui a réalisé un reportage dans la bibliothèque dans laquelle elle travaille. Avec des adolescents, elle discute de livre et de musique.

Les musiques de l’émission :

The Velvet Underground – Sunday Morning

MHD – A KELE NTA