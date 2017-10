Mercredi ! Rencontre avec Gaël Faye // 11.10.2017

Au programme ce Mercredi !

Gaël Faye est auteur. Il écrit des récits à travers des chansons, des romans. Ce qu’il dit est tout aussi puissant que sa prose et la rencontre effectuée lors du festival Mythos avec Calypso et Clotaire a été très inspirante. Ils ont discuté d’amour, de choix de vie, de racisme, d’identité. Cette émission permet de rencontrer quelqu’un qu’on a envie de recroiser... Merci à Calypso et Clotaire pour la préparation de cette émission !

Les musiques de l’émission :

Gaël Faye – Irruption Gaël Faye – Qwerty Gaël Faye – Paris Métèque Gaël Faye – Ma Femme Gaël Faye – Petit Pays Gaël Faye - Métis