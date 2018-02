Mercredi ! Tout en musique // 14.02.18

Au programme ce Mercredi !

Salima et Louise ont choisi chacune plusieurs chansons qui expriment des moments de leur vie. Une liste de musique très diversifiée qui égaiera votre mercredi.

Les musiques de l’émission :

Quel idiot - Rouge Gorge New Error - Moderat Laisse pas trainer ton fils - Suprême NTM Been around the world - Puff Daddy, Mase & The Notorious B.I.G. Helicopter String Quartet - Karlheinz Stockhausen Yaz Gazeteci Yaz - Selda The Ballad of Lucy Jordan - Marinanne Faithfull