Mishamix, mercredi 04 octobre à 8h

un mix doux de chaton avant d’aller à l’école. par Henri

Winter Family / Corteyou Rd. (We Shall Overcome)

Dick Annegarn / Les Enfants

Pierre Bastien / Peep

Mathieu Boogaerts / Minuit

Piotr Tchaikovsky / Casse Noisette - Danse de la Fée Dragée

Nino Rota / O Venezia, Venaga, Venusia

Clara Rockmore / The Swan

Vincent Guarani (Ludwig Van Beethoven) / Lettre à Elise

Philippe Katerine / Moment Parfait

Wolfgang Amadeus Mozart / Ah ! Vous Dirai-je Maman

Laurie Anderson / O Superman

Ricardo Villalobos / Fools Garden (Black Conga)

The Do / Keep Your Lips Sealed

MGMT / Kids