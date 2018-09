Intro

Broderie de son et de parole. Voyage sensitive, intime des textures sonore. Chaque dernier vendredi du mois. par Il cacciatore di suoni

Le chasseur de sons, déchiffre le monde en attrapant et suivant des différents sons. Il partage son expérience en lisant son journal intime de voyage à travers la musique. Il aime jouer, écouter, expérimenter et il aime donner une voix aux ces pages intimes. Le chasseur dédie son temps à la musique et à la littérature urbaine et contemporaine, à tout ce que reste caché dans la broussaille. Une attention particulière sera accordée à la reliure, à la mise en page de ce journal et à l’interaction des différentes sources sonores. La musique est le point de départ. Elle devient la palette, l’outil de création des couleurs de ces voyages sonores. Chaque voyageur sait que la vrai destination est l’imprévisible. Chaque changement élargit l’horizon. Se déplacer en permanence pour changer de vue et des perspectives : ce sont les prérogatives de il cacciatore di suoni.