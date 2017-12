Familles, je vous aime !

C’est ce dont nous avons discuté avec notre invitée l’illustratrice Muriel Douru, auteur de livres d’illustration jeunesse et adultes. Elle fut la première à aborder en 2004 le sujet des familles plurielles dans un joli livre toujours édité, l’arc en ciel des familles.

Chroniques d’une citoyenne engagée- hugo&Ci Beyond the Lipstick- Marabout L’arc en ciel des familles Cristelle et Crioline

Pour en savoir plus sur les ouvrages de Muriel Douru, c’est par ici http://atelieraoutaparis.blogspot.fr/