OHM studio, mardi 10 octobre 2017 vers 13h45

Intrigué par deux e.p. sortis récemment sur le label "indétonnant" OHM, ceux de Pat Cash et Sylbi Vane, je me suis rendu mercredi 27 septembre à Saint-Nazaire dans le studio d’enregistrement OHM.

Un studio installé dans la maison familiale de Yann Tournay, l’ingénieur du son à l’œuvre derrière ce projet qui rassemble une petite équipe très motivée et complémentaire dans les métiers de la musique.

Yann, Manu & Vincent m’ont reçu et fait visité le studio, expliqué la démarche, bientôt rejoins par Charles & Andraus de Pat Cash venus enregistrer une session pour leur futur album.

Cet après-midi spécial se déroule donc en deux temps, tout d’abord ce reportage in situ émaillé de plusieurs extraits musicaux (dont des fragments de l’enregistrement de Pat Cash) puis un moment live vers 15h30 en direct avec Sylbi Vane pour annoncer un concert nantais ce 14 octobre au Caf’K (avec Adam H).

Les morceaux qui accompagnent cette discussion :

Pat Cash / James Hilcock (Casero e.p.)

Sylbi Vane / Errance (Far from your doorstep e.p.)

Pat Cash / Misty Mountain (différents extraits de l’enregistrement de la session du 27 septembre puis mise à plat de la session du 26 septembre)

Charon’s Awakening / Hatred Inside (video)

vers 15h30 :

Sylbi Vane / Bobby Pin (Far from your doorstep e.p.)

Sylbi Vane (Romain & Tony) / Session acoustique en direct sur Jet fm : Karen & Bolt From Blue (mise en son par Damien Fourcot)

Adam H / Obsidian (Abolition, T-Rec 2017. En concert au Caf’K avec Sylbi Vane ce samedi 14 octobre)

Frank Ocean / Provider

Sylbi Vane / Saint’s Life (Far from your doorstep e.p.)