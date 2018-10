Oracle Musical - Épisode 02 - Bleu

A l’aurore de ce vendredi 5 octobre 2018, les deux amants cosmiques, Vénus et Mars se retrouvent dans le ciel. La réunion a lieu au travers des constellations Scorpion et Verseau, représentées par les notes Do et Mi b.

Un arc-en-ciel se produit et rend visible le spectre continu de la lumière du soleil. Le Bleu est la 5ème des couleurs définies par Newton. Il correspond à la constellation des Gémeaux, régie par la dualité et représentée par un Sol.

Dans ses principales manifestations naturelles, le Bleu s’offre au regard et se refuse à la main. Un regard s’emplira de la profondeur d’un ciel d’azur, il s’émerveillera devant les reflets bleutés jouant dans les cristaux de neige, il réagira à la candeur ou à la froideur d’un œil bleu. La main n’atteindra jamais le bleu du ciel, le bleu de la mer, le bleu des yeux. Couleur de l’infini, le bleu est, de ce fait, celle du mystère. C’est la couleur d’un vide plein de rien. Plein de tout ce qui est inaccessible aux lois sensibles du monde manifesté. Il est la marque d’un univers dont l’approche requiert l’abdication préalable des repères sensoriels. Comme le ciel bleu ou la mer qui ouvre les horizons, le bleu et toutes ses nuances est étroitement liée au rêve, à la sagesse et à la sérénité.

« In Dreams » participe comme intertexte aux dialogues des personnages. De plus, cette dernière dénote au travers de la mise en scène d’un play-back l’incapacité qu’ont les protagonistes à se l’approprier. Autrement dit, Frank et Ben, contrairement à Dorothy, se limitent à une interprétation mimée de la chanson originale. Ils ne sont que de simples véhicules inactifs, car la chanson leur demeure extérieure. Elle fait apparaître cette idée d’illusion véhiculée par le fait que le personnage de Ben feint de chanter le morceau avec un micro, après que Frank ait lancé le vinyle. Et permettre ainsi un clin d’œil à Bobby Vinton qui raisonnera pour longtemps dans nos esprits en charme.

L’Oracle d’aujourd’hui sera donc une chanson de rêve, hommage-vapeur de velours.

Comme dans un film, oracle s’achèvera en quelque sorte comme il a commencé : le générique de fin sur fond de lourd rideau de velours bleu, qui remue doucement, au ralenti..