PLUS CHAUD QUE LE CLIMAT octobre 2018

Pour cette chronique n°1 : le dossier du mois : les banques et le climat, un couple qui ne fait pas bon ménage et a besoin d’un coup de nettoyage ! la rubrique "climat et moi et moi" ou le dérèglement climatique et ses solutions, vus et vécus par...

1. Dossier : banques et climat Pour en savoir plus :

le rapport "Société Générale, plein gaz sur les fossiles" publié par Les Amis de la Terre France (mars 2018)

Le guide "Climat : comment choisir ma banque ? " par les Amis de la Terre France (mars 2015)

"Je change de banque" par le Réseau Action climat (novembre 2017)

article >"Crédit agricole et Société générale financent les très polluants sables bitumineux, selon plusieurs ONG" Reporterre (novembre 2017)

article >"Sous la pression, les banques françaises se désinvestissent du charbon" Reporterre (avril 2015).

Vidéos

"Traque de banques au Texas" de Partager C’est Sympa. (septembre 2017)

"VICTOIRE sur BNP Paribas !" de Partager C’est Sympa. (octobre 2017)







2. Rubrique "climat et moi et moi"

Vincent, 41 ans, entrepreneur, est l’un des initiateurs à Nantes, des Marches pour le climat qui ont eu lieu dans le pays les 2 et 8 septembre derniers après la démission de Nicolas Hulot. Il continue de s’impliquer dans la prochaine mobilisation citoyenne pour le climat prévues le 13 octobre à Nantes et ailleurs.

Elodie, 33 ans, fille d’agriculteur, a décidé au printemps dernier de rejoindre le mouvement Alternatiba à Nantes tout d’abord. Depuis elle s’est investie dans l’événement national du Tour Alternatiba et notamment dans l’étape finale du Tour qui a lieu à Bayonne les 6 & 7 octobre !

Tous deux nous expliquent le pourquoi et le comment de leur décision récente d’aller vers des formes d’engagement nouvelles et inédites pour l’un et l’autre.