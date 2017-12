Pause goûter du 20 décembre 2017

Lecture mise en son de tarte à tout un livre jeunesse de Matthieu Sylvander (Auteur) et Audrey Poussier (Illustrateur). Réalisé par Lucas Pizzini !

https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/tarte-a

Avec en accompagnement musical, your father and I de the beautifull south.

En complément, une sélection musicale de Damien FOURCOT garbage and kitchen :

Weezer / Paper face (kitchen tape)

Compilation soul food / Get in the kitchen and burn

the doors / Soul Kitchen

stomp / kitchen _ ? / throw that beat in the garbage

cat power / come on in my kitchen

Charles Manson / garbage dump