Pause goûter, mercredi 11 octobre à 16h

Lecture mise en son de Oh No George ! un livre jeunesse de Chris Haughton.

http://www.chrishaughton.com/

Avec en intro un extrait de Final fantasy IX et en accompagnement musicale, the Beatles Barkers

En complément, une sélection musicale Tous les Georges :

The George Garabedian Players & The Awful Trumpet of Harry Arms / Whipped Cream

George Chakaris / Heart Of A Teenage Girl

Jean-Louis Georges / Afro Mauricien

George Williams Aingo / Fine, Fine Sha t Are

Georges Milton / Totor T’As Tort

The Fall / Cowboy George

George Harrison / It’s Johnny’s Birthday

Mike Donovan / George Guitar Bit