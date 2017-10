Pause goûter, mercredi 18 octobre à 16h

Lecture mise en son de c’est pas grave un livre jeunesse de Michel van zeverin.

https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/michel-van-zeveren

Avec en intro un extrait de Don’t worry de Bobby Mc Ferrin et en accompagnement musicale, Brigitte Fontaine et le titre c’est normal.

En complément, une sélection musicale C’est Grave, C’est Pas Grave :

Wolfgang Amadeus Mozart / Les Noces de Figaro (extrait 1)

Wolfgang Amadeus Mozart / Les Noces de Figaro (extrait 2)

Serge Gainsbourg / Mambo Miam Miam

Yma Sumac / Bo Mambo

Albert Kuvezin / Love Will Tear Us Apart

Susanna & The Magical Orchestra / Love Will Tear Us Apart