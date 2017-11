Pause goûter, mercredi 22 novembre à 16h

Lecture mise en son de les 3 fantômes un livre jeunesse de Grégoire Solotareff. Réalisé par Anne-Line Drocourt !

https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/trois-fantomes

Avec en accompagnement musicale, Rockin’ghost de Rock Failair et son orchestre des p’tits milliardaires.

En complément, une sélection musicale de Damien FOURCOT Ghost :

Deadringer / Ghost writer

The Microphones / Great Ghost

Le Large / Fantôme - Acédie - mostla tape

Howe Gelb and A Band of Gypsies / Broken Bird And The Ghost River

The white stripes / Little Ghost

Nicolas Quirin / For my Ghost