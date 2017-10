Pause goûter, mercredi 25 octobre à 16h

Lecture mise en son de Caca boudin un livre jeunesse de Stéphanie Blake.

https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/stephanie-blake

Avec en intro un extrait de Fanfare For A Dignified Occasion par London Fanfare Trumpets et en accompagnement musicale, All The Young Punks de the Clash.

En complément, une sélection musicale le caca :

Serge Gainsbourg / Evgueni Sokolov

Alexis Gideon / Welcom To My Mixtape - Move Your Shit Man

Poil / Tronche à cul

Screaming Jay Hawkins / Constipation Blues

Jacques Dutronc / Merde in France (cacapoum)

Antonin Artaud / La recherche de la fécalité (extrait)