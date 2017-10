Première émission de Squat

Pour cette première émission de SQUAT nous n’étions que deux animatrices (Coline et moi même, Anissa étant indisponible pour le moment) avec une invité (cécile, coprésidente de la Cimade, association de soutien aux migrants).

Le thème musical de cette première émission portait sur les vacances afin de garder un peu avec nous les chaleurs estivales. Quant au premier thème, il portait sur les actions de la Cimade et sur la définition du terme MIE/MNA : mineurs isolés étrangers/mineurs non accompagnés. Car les prochaines émissions seront réalisées avec des MNA et mettront en avant des initiatives d’aides à ce public.

Prochaine émission 14/11 : le thème musical : les films + plusieurs invités pour vous présenter d’autres initiatives.

A très vite.

L’équipe de Squat, C.I.A(coline, inès et anissa)