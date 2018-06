Résidence : Cyril Caucat, mercredi 13 juin vers 14h

Cyril Caucat, fondateur et animateur du label arbouse recordings depuis 1999, tient également une belle boutique de disques à Rodez. Mais ce n’est pas tout. Cyril propose régulièrement des sessions de musiques inactuelles qu’il dépose sur le blog arbouse recordings. Il aurait été fort dommage de s’en priver à la radio. Voici donc que se poursuit une résidence mensuelle, chaque deuxième mercredi du mois.

Pour ce mois de juin deux sessions, l’une folk rock, l’autre dédiée au très beau Arbouse Festival qui arrive à la fin du mois du côté de l’Aveyron :

Session11

Dirty three "rain song"

King’s Daughters & Sons "Open sky"

Low "Words"

Nick Cave "Jubilee street"

Mark Lanegan "Gray goes black"

Nirvana "Pennyroyal Tea"

Vic Chesnutt "Withering"

Nick Cave "Mermaids"

Josh T Pearson "Sweetheart i ain’t your christ"

Pullman "Tall grass"

The black Heart procession "When you finish me"

Nick Cave "Wild lovely eyes"

Sampler Arbouse Festival 2ème édition

USé "Respire"

USé "Danser un slow avec un flic"

Térébenthine "Un jour encore"

Térébenthine "Poupée Charette"

Arco5 "Long courrier"

Arco5 "Baleines froides"