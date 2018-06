Résidence : Ensemble 0 (for radio), mercredi 06 juin vers 14h

Depuis 2015 l’ensemble 0 et sa déclinaison radiophonique ensemble 0 for radio est en résidence sur Jet fm chaque premier mercredi du mois pour quelques heures de programmation.

0 [prononcer zéro] est un groupe à géométrie variable né en 2004. Les membres permanents, basés à Bayonne, Altea (Espagne) et à Bruxelles (Belgique), sont : Sylvain Chauveau, Stéphane Garin, Joël Merah.

0 interprète les compositions de ses membres, mais également des pièces d’autres compositeurs. Le groupe fonctionne avec ses trois membres principaux ainsi qu’avec de nombreux collaborateurs et invités, pouvant ainsi accroitre ou réduire son effectif en fonction de chaque projet.

0 s’est produit en concert dans plusieurs pays d’Europe (France, Suisse, Espagne, Belgique, Portugal, Allemagne) et en Asie (Japon). Il a régulièrement été chroniqué dans des magazines et sites tels que The Wire (Royaume-Uni), D-Side (France), Touching Extremes (Italie), The Sound Projector (Royaume-Uni), Vital Weekly (Pays-Bas), Mouvement (France), Jazz e Arredores (Portugal)...

Le collectif (à géométrie variable) s’est aujourd’hui décliné sous différentes formes dont une radio proposant mensuellement une sélection musicale dirigée par Stéphane Garin et Catherine Luro. Radio destinée aux musique(s) et documents sonores.

Quelques détails par ici : http://www.ensemble0.com/

ainsi que : https://ensemble0.bandcamp.com/

ensemble 0 (for radio) #123 _nuit#couchée (#2, épisode#2) .​.​.​ou débuter la nuit en bonne compagnie - Raymond Scott

Vicks (formula 44)_Raymond Scott

Lady gaylord_Raymond Scott

Powerhouse_Spike Jones

Toy funk_Raymond Scott

Portofino_Métropole orchestra

selection, editing, mixing : stephane garin

ensemble 0 (for radio) #124 _Javier Areal Velez

0:00 - Naked city - Batman

1:58 - Neg Fi - Put the cake in the floor

3:33 - Moondog - Theme

6:06 - Holger hiller - We don’t write anything on paper or so

8:50 - Trabajo - I am Tetsuo

10:47 - Muddy Magnolias - American woman (David Lynch remix)

15:10 - Ricarda Cometa - Alambres

16:22 - Raymond Scott- Baltimore gas & electric co. (Instr., Take 4)

17:26 - AGF - Beatnadeln

19:56 - M Sage - Progress trap + Gamelan from Bali - Gambang

23:21 - Dick el demasiado - Sábado Cultural

27:00 - OOIOO - IRORUN

30:46 - BiS階段 - き好き大好き

34:26 - Conlon Nancarrow - Study for player piano No.43, canon 24, 25 in 2 voices (formerly No.38)

36:22 - Manu Dibango - Boat people

39:09 - Volll - Cluster media

41:31 - Aylu - 1996

44:01 - Mammane Sani et son orgue - Bodo

48:07 - Camposanto - Fábrica de barro + Bush Tetras - Chinese afro

51:19 - Princess Fruto - La Desintegración

selection, editing, mixing : javier areal velez

www.javierarealvelez.com.ar