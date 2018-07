Résidence : Ensemble 0 (for radio), mercredi 04 juillet vers 14h

Depuis 2015 l’ensemble 0 et sa déclinaison radiophonique ensemble 0 for radio est en résidence sur Jet fm chaque premier mercredi du mois pour quelques heures de programmation.

0 [prononcer zéro] est un groupe à géométrie variable né en 2004. Les membres permanents, basés à Bayonne, Altea (Espagne) et à Bruxelles (Belgique), sont : Sylvain Chauveau, Stéphane Garin, Joël Merah.

0 interprète les compositions de ses membres, mais également des pièces d’autres compositeurs. Le groupe fonctionne avec ses trois membres principaux ainsi qu’avec de nombreux collaborateurs et invités, pouvant ainsi accroitre ou réduire son effectif en fonction de chaque projet.

0 s’est produit en concert dans plusieurs pays d’Europe (France, Suisse, Espagne, Belgique, Portugal, Allemagne) et en Asie (Japon). Il a régulièrement été chroniqué dans des magazines et sites tels que The Wire (Royaume-Uni), D-Side (France), Touching Extremes (Italie), The Sound Projector (Royaume-Uni), Vital Weekly (Pays-Bas), Mouvement (France), Jazz e Arredores (Portugal)...

Le collectif (à géométrie variable) s’est aujourd’hui décliné sous différentes formes dont une radio proposant mensuellement une sélection musicale dirigée par Stéphane Garin et Catherine Luro. Radio destinée aux musique(s) et documents sonores.

Quelques détails par ici : http://www.ensemble0.com/

ainsi que : https://ensemble0.bandcamp.com/

ensemble 0 (for radio) #125 _A walk through ten years of musical gardening (Jozef Dumoulin)

Uncountable small actions_Jozef Dumoulin (A fender rhodes solo) /

1234 (excerpt of Ives#3)_Octurn (7 Eyes) /

The garden_Jozef Dumoulin & Orca noise unit (A beginner’s guide to diving and flying) /

Place des étoiles_Octurn (7 Eyes) /

Fuga X_Jozef Dumoulin Trio (Rainbow body) /

I can see you from afar_Lilly Joel (What lies in the sea) /

Snow is frequent, though light, in winter_Keiji Hayno - Jozef Dumoulin - Teun Verbruggen (The miracle of only one thing) /

Slow stepper_Play and pray (Evergreens) /

Questioning the heroic approach_Jozef Dumoulin (A Fender rhodes solo) /

Said a blaid of grass_Jozef Dumoulin & The Red Hill Orchestra (Trust) /

13 Seconds_Jozef Dumoulin & Lidlboj (Trees are always right) /

field-recording of buddhist monks chanting in Sarnath, India

selection, editing, mixing : jozef dumoulin