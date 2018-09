Résidence : Ensemble 0 for radio, mercredi 05 septembre à 14h

Depuis 2015 l’ensemble 0 et sa déclinaison radiophonique ensemble 0 for radio est en résidence sur Jet fm chaque premier mercredi du mois pour quelques heures de programmation.

0 [prononcer zéro] est un groupe à géométrie variable né en 2004. Les membres permanents, basés à Bayonne, Altea (Espagne) et à Bruxelles (Belgique), sont : Sylvain Chauveau, Stéphane Garin, Joël Merah.

0 interprète les compositions de ses membres, mais également des pièces d’autres compositeurs. Le groupe fonctionne avec ses trois membres principaux ainsi qu’avec de nombreux collaborateurs et invités, pouvant ainsi accroitre ou réduire son effectif en fonction de chaque projet.

0 s’est produit en concert dans plusieurs pays d’Europe (France, Suisse, Espagne, Belgique, Portugal, Allemagne) et en Asie (Japon). Il a régulièrement été chroniqué dans des magazines et sites tels que The Wire (Royaume-Uni), D-Side (France), Touching Extremes (Italie), The Sound Projector (Royaume-Uni), Vital Weekly (Pays-Bas), Mouvement (France), Jazz e Arredores (Portugal)...

Le collectif (à géométrie variable) s’est aujourd’hui décliné sous différentes formes dont une radio proposant mensuellement une sélection musicale dirigée par Stéphane Garin et Catherine Luro. Radio destinée aux musique(s) et documents sonores.

Quelques détails par ici : http://www.ensemble0.com/

ainsi que : https://ensemble0.bandcamp.com/

Pas moins de trois nouvelles radios en cette rentrée :

ensemble 0 (for radio) #126 _petites histoires de cinéma #16 _A Ghost story (David Lowery, Daniel Hart)

selection, editing, mixing : stéphane garin

ensemble 0 (for radio) #127 _Mélodies en sous​-​sol (#5) _Bernard Herrmann less Alfred Hitchcock

Fire trucks (Fahrenheit 451 - François Truffaut - 1966)

Nocturne (The Ghost and mrs Muir / L’aventure de Madame Muir - Joseph Leo Mankiewiecz - 1947)

Prelude (Citizen Kane - Orson Welles - 1941)

The cake, The car, The candles (Sisters / Soeurs de sang - Brian de Palma - 1972)

Meditation (Welles raises Kane - 1968)

The days do not end (Taxi Driver - Martin Scorsese - 1976)

Radar (The Day The Earth Stood Still - Robert Wise - 1951)

Julie et l’écharpe (La mariée était en noir - François Truffaut - 1968)

Faith (On Dangerous Ground / La Maison dans l’Ombre - Nicholas Ray - 1951)

The Canyon, Cave Glow, Mushroom Forest (Journey To The Center Of The Earth - Henry Levin - 1959)

Hideout (Obsession - Brian de Palma - 1976)

Mélodies en sous-sol, a bimonthly program of 0 (for radio) dedicated fo film soundtracks. This radio show is lovingly curated by franky fockers & stéphane garin.

selection : franky fockers & stéphane garin editing, mixing : stéphane garin

ensemble 0 (for radio) #128 _petites histoires de cinéma #17 _The Karate Kid (John G. Avildsen, Bill Conti)

selection, editing, mixing : stéphane garin