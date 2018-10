Résidence : Ensemble 0 for radio, mercredi 03 octobre à 13h

Depuis 2015 l’ensemble 0 et sa déclinaison radiophonique ensemble 0 for radio est en résidence sur Jet fm chaque premier mercredi du mois pour quelques heures de programmation.

0 [prononcer zéro] est un groupe à géométrie variable né en 2004. Les membres permanents, basés à Bayonne, Altea (Espagne) et à Bruxelles (Belgique), sont : Sylvain Chauveau, Stéphane Garin, Joël Merah.

0 interprète les compositions de ses membres, mais également des pièces d’autres compositeurs. Le groupe fonctionne avec ses trois membres principaux ainsi qu’avec de nombreux collaborateurs et invités, pouvant ainsi accroitre ou réduire son effectif en fonction de chaque projet.

0 s’est produit en concert dans plusieurs pays d’Europe (France, Suisse, Espagne, Belgique, Portugal, Allemagne) et en Asie (Japon). Il a régulièrement été chroniqué dans des magazines et sites tels que The Wire (Royaume-Uni), D-Side (France), Touching Extremes (Italie), The Sound Projector (Royaume-Uni), Vital Weekly (Pays-Bas), Mouvement (France), Jazz e Arredores (Portugal)...

Le collectif (à géométrie variable) s’est aujourd’hui décliné sous différentes formes dont une radio proposant mensuellement une sélection musicale dirigée par Stéphane Garin et Catherine Luro. Radio destinée aux musique(s) et documents sonores.

Quelques détails par ici : http://www.ensemble0.com/

ainsi que : https://ensemble0.bandcamp.com/

Deux nouvelles radios pour ce mois d’octobre :

ensemble 0 (for radio) #129

Tyler, the Creator_See you again (NPR music Tiny Desk concert) /

Break_Jurassic 5 /

Shunatao_Sad screen sickness /

Rodolphe Alexis_Mamonaku /

José Luis Maire (extract) /

Untitled #2_Ghédalia Tazartès - Chris Corsano - Dennis Tyfus /

SsSsSs_SHXCXCHCXSH - SsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSs /

Větvička_Iva Bittova /

Adeline_Alt-J /

Prelude no.3 in C# major from The Well tempered clavier book I, BWV 848_Brad Meldhau /

Stop wait stop_People like us /

Boxes and squares (live at high Sierra music festival, 2017)

Tank and the Bangas / Chairo no kami (japanese) + Crostam

Alessandro Bosetti

selection : catherine luro & stéphane garin

editing, mixing : stéphane garin

ensemble 0 (for radio) #130_Neu records (Santi Barguñó)

Bubbles (for mixed choir and four percussionists)_Bernat Vivancos /

As we are speaking (part#3)_Fritz Hauser /

Interludi meditatiu I (Homenaje a Martha Graham for one dancer, soprano, piano, shakuhachi and 4 percussionists)_Ramon Humet /

Death and the Maiden, live (radio extract)_quartet Casals /

Morton Feldman_Bass clarinet & Percussion /

Interludi meditatiu III_(Homenaje a Martha Graham for one dancer, soprano, piano, shakuhachi and 4 percussionists)_Ramon Humet /

O Lux Beata (Requiem)_Bernat Vivancos /

As we are speaking (part#5)_Fritz Hauser

selection : santi barguñó & stéphane garin

editing, mixing : stéphane garin