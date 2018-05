Résidence : Léa Giret, mercredi 23 mai vers 14h

Léa Giret construit des playlist comme d’autres des bâtiments. Elle échafaude, assemble, installe, constitue, solidifie et polie de fort jolies programmations musicales qui vont puiser juste ce qu’il faut de racines culturelles pour encrer le tout dans un paysage sonore contemporain.

Une résidence mensuelle est confiée à Léa depuis septembre 2016, chaque quatrième mercredi du mois. Ce mercredi 23 mai Léa nous rend trapu.

ça rend-trapu

- Maïté explique comment manger un ortolan | Archive INA

- DJ Bert & Eagle - I am your master / I am your master, Fleet, 1980

- Cécilia - Chocolat / Si Me Olvidas / Chocolat, Saravah, 1983

- Kokoroko - Abusey Junction / We Out Here, Brownswood Recordings, 2018

- Bobby Konders - The Poem / The Poem, Desire Records, 1990

- Limousine - Coeur d’eau / Siam roads, Ekler’O’ShocK, 2014

- Orchestre sous la direction de Michel Magne - Un Singe En Hiver / Un Singe En Hiver, Bel Air , 1962

- Burhan Öçal / Pete Namlook - Part IV / Sultan Osman, Universal Music (Turkey), 2001

- Ibu Selva - Chega de Esperar / Eco (V . A . ), Shika Shika, 2017

- Extrait de « Se souvenir des belles choses » de Zabou Breitman

- Yom, The empire of love (album teaser) / The Empire of Love, Jazz village, 2013

- Herbie Hancock - Watermelon Man / Head Hunters, Columbia, 1973

- Nicolas Jaar - Love Teacher / Space Is Only Noise, Circus Company, 2011

- Bicep - Glue / Bicep, Ninja Tune, 2017

- Kraftwerk - The model / Computer Love / The Model, EMI, 1981

- 10 Unknow / Sky Girl, Efficient Space, 2016

- Jan Van den Broeke, Absent music - The desert / 11000 Dreams, STROOM, 2017

- Rainer Trueby - Welcome To Our World / Welcome To Our World, Compost Records, 2011

- Gökçen Kaynatan - Madımak / Gökçen Kaynatan, Finders Keepers Records, 2017

- Jean-Luc Ponty - Elephants In Love / Fables, Atlantic, 1985

_ Karen Marks - Cold Cafe / Sky Girl, Efficient Space, 2016

- Ihssan El Munzer - Douaa Al Fajer / Entre l’Orient et l’Occident, Believe A. (au nom de Voice of Beirut), 1985

- Tonstartssbandht - Hymn Eola / Hymn / Sinkhole Storm And Sandwich, Neen Records, 2012