Résidence : Léa Giret, mercredi 26 septembre à 13h

Par sa formation d’architecte, Léa Giret construit, échafaude, assemble, installe, constitue, solidifie et polie de fort jolies programmations musicales qui vont puiser dans juste ce qu’il faut de racines culturelles pour ancrer le tout et former un paysage sonore contemporain.

Une résidence mensuelle est confiée à Léa depuis septembre 2016, chaque quatrième mercredi du mois. Cette saison elle est au Mexique, nul doute que ses programmations en portent la trace.

Canción de una muda ( chanson d’une muette)

"j’ai choisi ce titre en espagnol parce qu’ici pour le moment je suis très très timide, souvent muette à observer les autres parler, bouger..."

Lil Louis - French kiss / French Kiss, FFRR, 1989

Arthur Johnson (Cosmo Vitelli Remix) - Perfect stranger / Perfect Stranger EP, Les Disques De La Mort, 2018

Ohxalá - The Laibon Dance / Eco, Shika Shika, 2017

Alma Negra - Ramboia / Tabanka EP, Sofrito Super Singles, 2016

Pulse 8 - Radio Morocco (Mix 2 Youth Dub Mix) / Radio Morocco, Nation Records, 1989

Bibi Tanga, The Selenites (K&F Edit) - Be africa / Persie Edits Volume 3, Persies, 2016

Waak Waak Jungi - Kava Song / The Rough Guide To Australian Aboriginal Music, World Music Network, 1999

Waak Waak Djungi - Mother I’m Going / Waak Waak ga Min Min, Efficient Space, 2018

Sandy B - Student night / Amajovi Jovi, Invisible City Editions, 2017

AyeAye - SUpaYA qA / SaYAa EP, Discos Pegaos, 2016

Thornato - Welwyn / Bennu, Wonderwheel Recordings, 2017

C Cat Trance - Dalbouka (JD Twitch Remix) / Screaming Remixes Vol. 1, Emotional Rescue, 2017

Frank Sinotra - AM / Frank Sinotra

Rachid Taha - Ecoute moi camarade / Diwan 2, Barclay, 2006

Alisha Chinai & Vijay Benedict - Zindagi Meri Dance Dance (Recreated By– Olefonken ) / Bappi Lahiri, Label- T-Series, 2017

Elia y Elizabeth - Alegria / La Onda De Elia y Elizabeth, Vampi Soul, 2014

Tom Zé - Xique Xique / Com Defeito de Fabricação, Trama, 1998

Etran finatawa - kel tamashek (jack essek edit) / Desert Crossroads, World Music Network, 2008

Jazxing - The coast / Północ-Południe, Transatlantyk, 2016

Ahmed Fakroun - Nisyan / Ahmed Fakroun, PMG, 2016

Os Tincoãs - Deixa A Gira Girar / Os Tincoãs, EMI, 1973

Jayda G - Seventh Generation ft Sol G / Sacred Spaces, JMG Recordings, 2018

Bjørn Torske - Fembussen Hjem / Fembussen Hjem, Smalltown Supersound, 2007

Gallowstreet - Hattori (Kraak & Smaak Hansenstraat Remix) / Hattori, Paradiso Vinyl Club, 2015

Xiranda - Mazatepec / Xiranda

Nu Guinea - Ddoje Facce / Nuova Napoli, NG Records, 2018

Issa Bagayogo - Kalan Nege / Tassoumakan, Six Degrees Records, 2004

Rosa Guanco e Isidora Alvarez - Bagualas De La Region Tucuman (El Remolon remix) / Grito En El Cielo. Bagualas, La Mar records, 1988

Tommy Guerrero - Time Burns Bright / Perpetual, Grand Palais, 2015