Résidence : Léa Giret, mercredi 27 juin à 14h

Léa Giret construit des playlist comme d’autres des bâtiments. Elle échafaude, assemble, installe, constitue, solidifie et polie de fort jolies programmations musicales qui vont puiser juste ce qu’il faut de racines culturelles pour ancrer le tout dans un paysage sonore contemporain.

Une résidence mensuelle est confiée à Léa depuis septembre 2016, chaque quatrième mercredi du mois.

L’Abbé Chamel

- Micro trottoir, Gérard Pabiot, archives ina, 1984

- Ihssan El Munzer - Douaa Al Fajer / Entre l’Orient et l’Occident, Believe A. (au nom de Voice of Beirut), 1985

- Chancha via circuito- Hola (intro) / Amansara, Wonderwheel Recordings, 2014

- Chancha via circuito - Deportes / Río Arriba, ZZK Records, 2010

- Tony Allen (Motor City Drum Ensemble Remix) - Asiko / Dekmantel 10 Years 10.2, Dekmantel, 2018

- Black Devil Disco Club - The Devil In Us (Dub) / Black Devil In Dub, Lo Recordings, 2007

- Shakti - Rainbows / Demonic Forces, Subway, Subway, Subway, 1987

- Jorge Ben - Boiedeiro / Jorge Ben, Som livre, 1980

- Edmony Krater Et Zepiss - Tijan / Tijan Pou Velo, Editions Kaluila, 1988

- Le Super Choucoune 70 - Madeleine / Ça Chauffe A Cabane Choucoune, Aux ondes, 1972

- Ibo Combo (trio select) - Mateau / Haiti Direct EP, Sofrito Super Singles, 2014

- EJP électrique - Baobab / 2018 https://soundcloud.com/arthur-giret/sets/ejp-electrique

- Rupa - Aaj Shanibar / Disco Jazz, The Megaphone Company, 1982

- Romie Singh - Dancing to forget / Dancing To Forget, Portrait, 1986