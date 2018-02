Résidence : Léa Giret, mercredi 28 février vers 14h

Léa Giret construit des playlist comme d’autres des bâtiments. Elle échafaude, assemble, installe, constitue, solidifie et polie de fort jolies programmations musicales qui vont puiser juste ce qu’il faut de racines culturelles pour encrer le tout dans un paysage sonore contemporain.

Une résidence mensuelle est confiée à Léa depuis septembre 2016, chaque quatrième mercredi du mois. Ce dernier jour de février Léa nous emmène à...

TATAHOUINE

Soul Keita - Dusties n 808s / Inès LP, Clown And Sunset , 2010

Tèsfa-Maryam Kidané - Heywèté / Ethiopian Modern Instrumentals Hits = ሙሙሙ ሙሙሙሙ, L’Arôme Productions, 2003

Piero Umiliani – Nel villaggio / Continente Nero, Omicron, 1975

EJP électrique - Travailler / EJP électrique EP, no label, 2017 https://soundcloud.com/arthur-giret/sets/ejp-electrique

Tsvia Abarbanel - Im Nin’Alu / Da’asa - The Haunting Sounds of Yemenite-Israeli Funk 1973-1984, Fortuna records, 2017

Maria Rita - Cântico Brasileiro No.3 (Kamaiurá) / Brasileira, Acorde, 1988

Justus Köhncke - Elan / Doppelleben, Kompakt, 2005

Idir – Tagrawla / A Vava Inou Va, PAthé, Oasis disques, 1976

The Kinks – I go to sleep / Kinda Kinks, universal UMC, 1965

Anika – I go to sleep / Anika, Invada records, 2010

Gorillaz - Fire Coming Out Of The Monkey’s Head / Demon Days, Parlophone, 2005

Ratatat – Drift / Magnifique, XL recordings, 2015

Bootsy Collins - I’d Rather Be With You / Blaxploitation, Global television, 1996

Taeko Ohnuki - Labyrinth / Cliche, RCA, 1982

Red axes - Piper Work feat. Abrão / The Beach Goths, Garzen records, 2017

Tornado Wallace – Kakadu / Falling Sun, Second circle, 2016

Hauschka –Ping / Salon des Amateurs, 130701, 2011

photo une : Arthur Giret & ses moutons par Léa Giret