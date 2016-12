Residence Saturnia Pyri, mercredi 21 décembre vers 13h

Catherine Luro anime depuis 2012 Saturnia Pyri sur Radio Kultura soit une émission mensuelle faite de musiques et de sons se répondant tout en délicatesse. Il faut dire que Catherine Luro connait la musique pour l’avoir abordé, côtoyé, affronté, développé, gravit par toutes ses faces, de la diffusion à la promotion en passant par la programmation et la vente - et c’est peut-être dans cette vie là, celle de disquaire indépendante du mitant des années 1990 à celui des années 2000 qu’il faut aller chercher les racines de ces plaisirs musicaux qu’elle assemble désormais pour la radio avec ce projet Saturnia Pyri ou encore avec Stéphane Garin pour O For Radio.

Ce mercredi 21 décembre vingt-cinquième rendez-vous d’une résidence mensuelle sur Jet fm qui se poursuit. Nous écoutons les Saturnia Pyri numéro quarante-cinq & vingt-cinq dont voici le détail :

Saturnia Pyri # 45

1 - Hans Appelqvist - En arm for ut - Sjunga slutet nu

2 - Sonic Youth - Theme with Noise

3 - Fabienne Laumonier & Christophe Rault - Les grands - La mécanique de’X

4 - D Scarlatti Sonata in A Major K 208 Robert Hill fortepiano

5 - Pedro Soler, Gaspar Claus - Silencio ondulado (Por Tientos) (feat. Serge Teyssot-Gay & Matt Elliott)

6 - Abdul Halim Jaffar Khan - ECSD 2385 (1968) - Side 2 - 3. Miyan Malhar

7 - Yannis Kyriakides & Andy Moor - Katsaros - from YouTube

8 - Yann Paranthoen - le phare des roches douvres

9 - ryan k - dans le buisson

10 - Hans Appelqvist - Vissen och Sot

11 - Arvo Pärt - My Heart’s in the Highlands Else Torp and Christopher Bowers

Saturnia Pyri # 25

1 - Patti Smith - Tarkovsky (The Second Stop Is J-Banga

2 - Bécassine Des Marais - Oiseaux (Océan Arctique) - Europa Arctica

3 - Kiyoshi Mizutani - Two Tables (1) - Yasujiro Ozu Hitokomakura

4 - Bjork - History of Touches - Vulnicura

5 - Jordi Savall Hespèrion XXI - Matshkal - Armenian Spirit

6 - Joseba Irazoki eta lagunak- Bonbila ta elektrotxatarra

7 - Toumani Diabaté & Sidiki Diabaté - Rachid Ouiguini - Toumani & Sidiki

8 - Bonnie ’Prince’ Billy Blindlessness (Official Video) - from YouTube

9 - Fanny de Rauglaudre - Charme démence - Macedoines - source Audioblog Arte Radio

10 - Joseba eta lagunak - Neretatzat ote haiz

11 - Bing and Ruth - Here’s What You’re Missin - City Lake