Residence Saturnia Pyri, mercredi 18 janvier vers 13h

Catherine Luro anime depuis 2012 Saturnia Pyri sur Radio Kultura soit une émission mensuelle faite de musiques et de sons se répondant tout en délicatesse. Il faut dire que Catherine Luro connait la musique pour l’avoir abordé, côtoyé, affronté, développé, gravit par toutes ses faces, de la diffusion à la promotion en passant par la programmation et la vente - et c’est peut-être dans cette vie là, celle de disquaire indépendante du mitant des années 1990 à celui des années 2000 qu’il faut aller chercher les racines de ces plaisirs musicaux qu’elle assemble désormais pour la radio avec ce projet Saturnia Pyri ou encore avec Stéphane Garin pour O For Radio.

Ce mercredi dix-huit janvier vingt-sixème rendez-vous d’une résidence mensuelle sur Jet fm qui se poursuit. Nous écoutons les Saturnia Pyri numéro quarante-six & vingt-six dont voici le détail :

Saturnia Pyri # 46

1 - Bob Dylan - What was it you wanted - Oh Mercy

2 - Merry Royer - Mecanique du terrain - Fricopolis, source Arte radio

3 - Into The Mist - Édouard Trolliet

4 - Enablers - A poem for heroes - Blown Realms and Stalled Explosions

5 - Yo La Tengo - I’ll Be Around - Fade

6 - Laurie Anderson - Transitory Life - from YouTube

7 - de Manon Avram (Collectif KO.com - Marseille) et Thierry Escarmant (Écrire un Mouvement - Pau) No(w) Hope - Repetitions - Teaser

8 - Peteris Vasks - musica adventus 1 - Voices

9 - Franz - Hallo Paula

10 - Merry Royer - Stupefiants - Fricopolis, source Arte radio

11 - The drones - then They Came For Me 1644 - New , shhhh ...T

12 - Colin Stetson - the righteous wrath of an honorable man New History Warfare Vol.2 Judges

13 - James Blake - Meet You in the Maze - The Colour in Anything

Saturnia Pyri # 26

1 - Kelan Phil Cohran and Legacy - White Nile - from YouTube

2 - Pura Fe - My People My Land (Part 1) Hold The Rain

3 - Cigogne blanche - Jean C. Roché - Tous Les Oiseaux d’Europe

4 - Avi Buffalo - 5 Little Sluts

5 - Chopin - Khatia Buniatishvili -Waltz in C-Sharp Minor, Op. 64_2_ Tempo giusto

6 - Charles Trenet - Retour A Paris - from YouTube

7 - L’étrangleuse - If I crawl - Retour à l’anormale

8 - Endresen_Wallumrod_Sten - nickeltoe - Merriwinkle

9 - Ainara LeGardon - In the Woods - Every minute

10 - Godzilla - Mandragore - Possessed

11 - Andrew Bird - Unfolding Fans - Noble Beast

12 - Nick Drake - Been Smokin’ Too Long - Family Tree

13 - Tindersticks - Night Drive - Claire Denis Film Scores 1996-2009

14 - minimalBougé - Romance tea

15 - John Medeski - Graveyard Fields - A Different Time

16 - Tindersticks - Pusan Snow Claire Denis Film Scores 1996-2009

17 - John Tavener - A Hymn To The Mother Of God - The Choir of the Temple Church

18 - Fréhel - Pauvre Grand (1930) - from YouTube

19 - Black-Collared Hawk - EloïSa Matheu - Brazilian Soundscapes

20 - Ertan Tekin - Danghek La Zagross - Nishtiman (Kurdistan - Iran - Iraq - Turquie)

21 - Shannon Wright - Chair to Room - Secret Blood