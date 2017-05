Residence Saturnia Pyri, mercredi 17 mai vers 13h

Catherine Luro anime depuis 2012 Saturnia Pyri sur Radio Kultura soit une émission mensuelle faite de musiques et de sons se répondant tout en délicatesse. Il faut dire que Catherine Luro connait la musique pour l’avoir abordé, côtoyé, affronté, développé, gravit par toutes ses faces, de la diffusion à la promotion en passant par la programmation et la vente - et c’est peut-être dans cette vie là, celle de disquaire indépendante du mitant des années 1990 à celui des années 2000 qu’il faut aller chercher les racines de ces plaisirs musicaux qu’elle assemble désormais pour la radio avec ce projet Saturnia Pyri ou encore avec Stéphane Garin pour O For Radio.

Ce mercredi 17 mai, trentième rendez-vous d’une résidence mensuelle sur Jet fm chaque troisième mercredi du mois. Nous écoutons les Saturnia Pyri numéro cinquante & trente dont voici le détail :

​Saturnia Pyri # 50

1 - Bjork - ruby baby - Gling ­Gló

2 - Chris Watson - Low Pressure - Stepping Into the Dark

3 - Gustavo Santaolalla - when our wings are cut(by_kronos_quartet) - 21 Grams

4 - Portishead - It’s A Fire

5 - Helène Breschand - Minotaure - Le Gout Du Sel

6 - Pygmées Aka - Piste 3 - Chant de chasse, d’amour et de moquerie

7 - Couperin - Alexandre Tharaud - Le Dodo Ou L’Amour Au Berceau

8 - And also the trees - Angel Devil Man & Beast - the nunter not the hunted

9 - Jean C. Roché - Puffin cendré - Tous Les Oiseaux d’Europe

10 - Terry Riley - Poppy Nogood (1968)

11 - Léo ferré - Salut Beatnik

12 - Rose Murphy - Midnight on the Trail

13 - Gustavo Santaolalla - zenda - Ronroco

14 - La Freddy - El hombre que yo ame

15 - Colleen - Roulette - Babies

16 - Melanie De Biasio - Sweet Darling Pain - No deal

17 - Chris Watson - Elephants, Family Group Asleep In Rough Grassland, Maasai Mara, Kenya

Saturnia Pyri # 30

1 - Sufjan Stevens -The Only Thing -Carrie & Lowell

2 - Hariprasad Chaurasia - the art of improvisationTala Teental

3 - Neil Young - Who’s Gonna Stand Up - from YouTube

4 - Ghedalia Tazartes - Tazart’s Transports 11

5 - Liszt, Ferenc - In festo transfigurationis Domini nostri Jesu Christi S188

6 - Nina Nastasia - all for you - The Blackened Air

7 - Dakini/ Francois Cheng - La beauté

8 - Sufjan Stevens - John My Beloved - Carrie & Lowell

9 - Julian Kytasty -The Burning Candle - Black Sea Winds

10 - Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp - Slide - from YouTube

11 - Antony and the Johnsons - Another World -Cut The World

12 - Luc Ferrari - A Cypress at Sunset, Tuscany - Les Anecdotiques

13 - Fouad Elkoury -Suite Egyptienne - (Dark Night of the Soul - David Lynch) - from YouTube

14 - Liszt, Ferenc-Mariotte - Valse de Marie

15 - Marc Behrens - Samma No Aji - Yasujiro Ozu : Hitokomakura