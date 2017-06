Residence Saturnia Pyri, mercredi 21 juin vers 13h

Catherine Luro anime depuis 2012 Saturnia Pyri sur Radio Kultura soit une émission mensuelle faite de musiques et de sons se répondant tout en délicatesse. Il faut dire que Catherine Luro connait la musique pour l’avoir abordé, côtoyé, affronté, développé, gravit par toutes ses faces, de la diffusion à la promotion en passant par la programmation et la vente - et c’est peut-être dans cette vie là, celle de disquaire indépendante du mitant des années 1990 à celui des années 2000 qu’il faut aller chercher les racines de ces plaisirs musicaux qu’elle assemble désormais pour la radio avec ce projet Saturnia Pyri ou encore avec Stéphane Garin pour O For Radio.

Ce mercredi 21 juin, trente et unième rendez-vous d’une résidence mensuelle sur Jet fm chaque troisième mercredi du mois. Nous écoutons les Saturnia Pyri numéro cinquante et un & trente et un dont voici le détail : ​ Saturnia Pyri # 51

1 - Tame Impala - It’s Not Meant To Be - Innerspeaker

2 - Groenland - Le Plus Grand Parc Naturel Du Monde - Craquements De Glace

3 - King Champion Sounds - Osorio 1​.​2​.​3 - To Awake In That Heaven Of Freedom

4 - Rubel - Pearl - Casa Ipanema Live

5 - Claude Régy - extrait - Par les abîmes

6 - Cardes - Les Capucins

7 - James Blake - Modern Soul - The Colour in Anything

8 - Iban Urizar -melodia 2 - Beyul

9 - Mikel Laboa - bentara noa - 6 (Sei)

10 - Groenland - Le Plus Grand Parc Naturel Du Monde -Tournepierre À Collier

11 - Dominique Petitgand - Chaleur, La

12 - Joseba eta lagunak - Plista ta plasta

13 - Amral’s Trinidad Cavaliers Steel Orchestra - 90% Of Me Is You

14 - Thee Oh Sees - Sticky Hulks - Mutilator Defeated At Last

15 - Loscil - Endless Falls - from YouTube

Saturnia Pyri # 31

1 - Evening Hymns - Intro - Spectral Dusk

2 - Belfi - Grubbs - Pilia - Charm Offensive - from YouTube

3 - Laurent Pommier - Apus-apus

4 - Beñat Achiary - Soroan -Larrosa Salbaiak

5 - Omar Moctar - Imuhar Ishumar (Mali-Niger Touaregs)

6 - Smog - Palimpsest - A river ain’t too much to love

7 - Tetema - Invocation Of The Swarm - Geocidal

8 - Fabrice Luchini- Rimbaud - Le bateau Ivre (extrait France Culture)

9 - Cory Allen - warmth three - observing a warmth

10 - Joelle Léandre et Jean Luc Cappozzo - Piste 5 - Live aux Instants chavirés

11 - Liszt - Howad Shelley -Consolations-6 Pensees Poetiques, S172-No1 in E

12 - James Blake - Lindesfarne I

13 - Manu Théron Youssef Hbeich Grogory Dargent - 悲しみと苦しみをはらすために(イントロ) - Sirventés

14 - Liszt - Yundi Li -Widmung, S.566 After Schumann

15 - Détroit (Bertrand Cantat, Pascal Humbert) - Avec le temps - Horizons