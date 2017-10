Résidence : Saturnia Pyri, mercredi 18 octobre vers 14h

Catherine Luro anime depuis 2012 Saturnia Pyri sur Radio Kultura soit une émission mensuelle faite de musiques et de sons se répondant tout en délicatesse. Il faut dire que Catherine Luro connait la musique pour l’avoir abordé, côtoyé, affronté, développé, gravit par toutes ses faces, de la diffusion à la promotion en passant par la programmation et la vente - et c’est peut-être dans cette vie là, celle de disquaire indépendante du mitant des années 1990 à celui des années 2000 qu’il faut aller chercher les racines de ces plaisirs musicaux qu’elle assemble désormais pour la radio avec ce projet Saturnia Pyri ou encore avec Stéphane Garin pour O For Radio.

Ce mercredi 18 octobre, trente-deuxième rendez-vous d’une résidence mensuelle sur Jet fm chaque troisième mercredi du mois. Nous écoutons les Saturnia Pyri numéro cinquante deux & trente deux dont voici le détail :

​Saturnia Pyri # 52

1 - Winter Family, Searching Donkeys

2 - Wild Ambience - Sounds of Wild Thailand IV Rainforest Stream

3 - 13 & God - Sure As Debt - Own Your Ghost

4 - Chez Anne Laure - oct 2016

5 - Kim Kashkashian - Robert Levin - Asturiana - from YouTube

6 - Jonathan Wilson - Cecil Taylor - Fanfare

7 - Pan-American - Love Song

8 - Marie Claire Alain, Ensemble Vocal Sequenza 9.3 - Messe Modale En Septuor - Kyrie

9 - Bessie Smith - Sobbin’ Hearted Blues 1925

10 - Dakini / Aim ⁄ Aimé Cesaire - Cahier d’un retour au pays natal

11 - Emmanuelle Troy - Luc Girardeau - Beshno az ney

12 - Franz Schubert - Winterreise, Gute Nacht after Liszt Transcription - Valentina Lisitsa

13 - Tim Hecker - Knockoff No. 2 - Trade Winds, White Noise

Saturnia Pyri # 32

1 - Rokia Traoré - Dounia - Tchamantche

2 - Element Video #0005 by M & F - Music by Joe Goldring - from YouTube

3 - Laurent Pommier et Cyrielle Weber - L’été à la menthe - Source Audioblog arte radio

4 - Doseone - As for bias - Hemispheres

5 - Dakini / Henri Michaux - L’Ether

6 - Sublime Frequencies - Bush Taxi Mali - Field Recordings From Mali - O Mansa Musa

7 - Bjork - Atom Dance - Vulnicura

8 - Ryan Kernoa - road mov mood

9 - Schumann Opp.13 & 22 Malcolm Frager, Fortepiano - Étude Symphonique Op.13_ Étude III. Vivace

10 - Eliane Radique - Milda’s Song In The Rain - Songs Of Milarepa